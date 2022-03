Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche aufgrund des Kriegs in der Ukraine massiv abgegeben. Immer wieder setzte es deutliche Rücksetzer, so auch am Freitag. Insgesamt verlor der DAX auf Wochensicht rund zehn Prozent. Marktidee: Gold Gold wird in Krisenzeiten häufig als sicherer Hafen gesucht. Das zeigt sich auch aktuell. Der Goldpreis zog zuletzt kräftig an. Dabei sprang der Kurs auch über mehrere wichtige technische Marken. Jetzt steht der nächste entscheidende Widerstand im Fokus. Sollte der Goldpreis darüber steigen, könnte sich der ultralangfristige Aufwärtstrend fortsetzen.