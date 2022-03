MoEngage, die Plattform für Customer Engagement konnte 2021 eine Vielzahl neuer Kunden gewinnen sowie global eine Kundenbindungsrate von 97 verzeichnen und steigerte damit den Umsatz um das Vierfache

Im Rahmen der jüngst abgeschlossenen Serie-D- Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen 30 Millionen Dollar und plant diese in die Technologie-Roadmap und in die strategische Einstellung neuer Talente zu investieren, um das Wachstum zu fördern

Jason Smith, vormals Führungskraft bei Exponea und Google, wird VP of Sales (UK Europa) bei MoEngage mit dem Ziel, die Zahl der Mitarbeiter in EMEA in 2022 zu verdoppeln

MoEngage, die führende Plattform für erkenntnisgestütztes Customer Engagement, verzeichnet eine Vervierfachung des Umsatzes in Europa gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen will seine nächste Wachstumsphase beschleunigen, seine Position als Marktführer im Bereich Marketing-Technologie (MarTech) festigen sowie 2022 neue europäische Märkte erschließen.

MoEngage konnte in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Liste der Kunden um eine Reihe neuer Namen erweitern. Zu den Händlern und Marken, die MoEngage bereits einsetzen, gehören bekannte Namen wie Nestlé, Travelodge und die Deutsche Telekom. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen global eine starke Kundenbindungsrate von 97 %. Um Angebot und Leistungsfähigkeit weiter zu stärken, baute MoEngage auch seine Technologiepartnerschaften aus und schloss strategische Allianzen mit einer Reihe von führenden Lösungsanbietern darunter die Kundendatenplattform mParticle sowie das Produktanalyse-Tool Mixpanel.

Im Jahr 2020 stiegen die globalen digitalen Einzelhandelsumsätze aufgrund der Pandemie um 25,5 auf 4,2 Billionen US-Dollar an und beschleunigten damit die heute noch anhaltende Nachfrage nach E-Commerce. Es wird erwartet, dass die Umsätze im Online-Einzelhandel weltweit weiter steigen und 2022 laut eMarketer 5,5 Billionen US-Dollar erreichen. Diese Digital-First-Nachfrage hat den Weg für die gestiegenen Erwartungen in Bezug auf die Kundenbindung geebnet: Konsumenten wünschen jetzt nahtlose, personalisierte Kommunikation, die ihnen die richtige Botschaft zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal liefert, um so ihre Kaufentscheidungen zu unterstützen und ihre Markentreue zu stärken.

Damit adressiert die Lösung von MoEngage die neuen Bedürfnisse der Konsumenten im Sinne der digitalen Transformation: Mittels der Plattform für erkenntnisgestütztes Customer Engagement wird die Art und Weise unterstützt, wie Verbraucher heutzutage mit Marken interagieren. Die KI-gestützte Automatisierung und Optimierung von MoEngage bietet Hyper-Personalisierung in großem Maßstab und über mehrere Kanäle hinweg von Mobile-Push über E-Mail, SMS bis hin zur Kommunikation vor Ort und In-App-Messaging sowie darüber hinaus. Dies erlaubt Marken eine datengestützte Analyse des Verbraucherverhaltens. Damit kann die Segmentierung verbessert sowie die Personalisierung an jedem einzelnen Touchpoint intensiviert werden.

MoEngage unterstützt kundenorientierte Marketingprofis dabei, Engagement, Kundenbindung sowie Customer Lifetime Value zu verbessern. Gleichzeitig werden der ROI für Marketingausgaben erhöht sowie die Kosten für die Kundenakquise (CAC) gesenkt. Aufgrund dieser Vorteile erhielt MoEngage den Spitzenplatz in Gartners "Voice of the Customer"-Report der dort bewerteten Technologien. Darüber hinaus wurde MoEngage von Forrester in der Studie "Cross-Channel Campaign Management 2021" als "Strong Performer" eingestuft, wobei MoEngage in neun Kategorien führend ist, darunter KI, Personalisierung, Mobile Engagement und digitale Intelligenz.

Die Technologie, auf der die wegweisende Customer-Engagement-Plattform von MoEngage basiert, zieht nicht nur die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich. Das rasante Wachstum, die starke Produkt-Roadmap und die Lösungskompetenzen des Unternehmens haben auch mehrere hochkarätige Investoren aufhorchen lassen.

Im Dezember 2021 schloss MoEngage seine jüngste Serie-D-Finanzierungsrunde ab. Mit einer Investition in Höhe von 30 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Steadview Capital erhöhte sich damit die Gesamtfinanzierung auf über 100 Millionen US-Dollar. Diese Finanzspritze wird den rasanten Wachstumskurs von MoEngage untermauern: globale Forschung Entwicklung sowie die weitere Unternehmensentwicklung sollen durch eine Reihe strategischer Neueinstellungen im Rahmen der europäischen Expansion beschleunigt werden.

Kürzlich ernannte das Unternehmen Jason Smith zum VP of Sales (UK Europa). Er bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in Hinblick auf die Skalierung schnell wachsender Technologie- und Martech-Unternehmen mit und war zuvor in leitenden Führungspositionen bei Google, Groupon, Exponea und Insider tätig. Darüber hinaus plant MoEngage das europäische Team in allen Abteilungen im laufenden Jahr zu verdoppeln. Zudem sollen nach den bereits neu eröffneten europäischen Zentralen in London und Berlin auch Büros in Frankreich, Spanien und Italien folgen.

Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage, erklärt: "Das Wachstum im digitalen Bereich, welches wir in den letzten 18 Monaten erlebt haben, hat viele Händler und Marken dazu veranlasst, ihren Standpunkt bezüglich der Reise hin zu optimalem Customer Engagement neu zu bewerten. Eine umfassende 360-Grad-Ansicht der Kunden über alle Berührungspunkte hinweg ist nur möglich, wenn alle relevanten Aspekte durch datengestützte Erkenntnisse verbunden werden können. Doch viele Unternehmen sind genau hier nicht in der Lage, in dem erforderlichen Maß zu agieren, wie es für den Erfolg notwendig ist. Basierend auf den hohen Erwartungen im Bereich E-Commerce ist es unser Ziel, noch mehr Marken dabei zu unterstützen, ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen, um so das Engagement, die Kundenbindung und die Loyalität zu erhöhen."

