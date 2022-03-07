The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2022
ISIN Name
US2027A1JK44 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN
XS1575079402 C-C EUR.PA.API 17/22 MTN
US120568BA72 BUNGE LTD.FIN. 18/24
XS0416397338 CENTRICA 09/22 MTN
US2027A1JL27 COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR
DE000A2TSTD0 SAP SE IS 18/22
XS1577747782 BOOKING HLDGS 17/22
XS1575984734 CHINA SCE GRP HLDGS 17/22
BE0002499748 BELFIUS BK 16/22 MTN
CH0110118574 KRAFTW.LINTH-LIM. 10-22
DE000A1RQCG9 HESSEN SCHA.15/22
XS1191116174 INFINEON TECH. ANL. 15/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2022
ISIN Name
US2027A1JK44 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN
XS1575079402 C-C EUR.PA.API 17/22 MTN
US120568BA72 BUNGE LTD.FIN. 18/24
XS0416397338 CENTRICA 09/22 MTN
US2027A1JL27 COMMONW.BK AUSTR.17/22FLR
DE000A2TSTD0 SAP SE IS 18/22
XS1577747782 BOOKING HLDGS 17/22
XS1575984734 CHINA SCE GRP HLDGS 17/22
BE0002499748 BELFIUS BK 16/22 MTN
CH0110118574 KRAFTW.LINTH-LIM. 10-22
DE000A1RQCG9 HESSEN SCHA.15/22
XS1191116174 INFINEON TECH. ANL. 15/22
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