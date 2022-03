Kurstechnisch notiert die HanseYachts-Aktie derzeit auf dem Stand vor zwei Jahren, obwohl sich der Greifswalder Bootsbauer in den vergangenen Monaten vor Neubestellungen kaum retten konnte. So hat sich der Auftragsbestand im vergangenen Kalenderjahr auf 313,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt, der Umsatz legte im ersten Halbjahr 2021/22 um knapp 28 Prozent und die Betriebsleistung sogar ... The post HanseYachts: "Trotz Pandemie auf 12-Jahres-Umsatz-Hoch" appeared first on Boersengefluester.

