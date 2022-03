Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der massive Schwenk der Kapitalmärkte zur Risikoaversion hat den Kreditmärkten zugesetzt, so die Analysten der DekaBank.Diese hätten sich ohnehin gerade im Abwärtstrend befunden, nachdem klargeworden sei, dass die EZB sich beschleunigt aus den Wertpapierkaufprogrammen verabschieden werde. Zum allgemeinen Renditeanstieg habe sich somit noch die Ausweitung der Risikoaufschläge in Erwartung nachlassender EZB-Nettokäufe addiert. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hätten sich die Spreads nochmals ein Stück ausgeweitet, allerdings sei die Spread-Ausweitung angesichts der Bedrohungslage bisher nicht sonderlich hoch ausgefallen. Direkt von Sanktionen betroffen seien u.a. manche Unternehmen der Öl- und Gasförderung, die sich von Beteiligungen in Russland trennen müssten. Auf dem nun erhöhten Renditeniveau gebe es aber wieder erstes Kaufinteresse. (Ausgabe März 2022) (07.03.2022/alc/a/a) ...

