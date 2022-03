DJ Silicon Vilstal - Initiative aus Bayern für Innovation und Bildung im sozialen Kontext - Soziale Innovation, MINT-Bildung, Gründertum und Kultur/Kreativität als inhaltliche Schwerpunkte

Geisenhausen (pts008/07.03.2022/08:45) - Silicon Vilstal ist eine Innovationsplattform aus Niederbayern, die es sich zum Ziel gemacht hat, offene gesellschaftliche Innovation zu fördern und digitale Chancen ländlicher Regionen greifbar zu machen - unter anderem bei den Rural Design Days am 12./13.März 2022 oder dem Silicon Vilstal Erlebnisfestival vom 22. bis 25. September 2022. Bei einem Wettbewerb im Rahmen des Interreg Central Europe Projekts "CE-RESPONSIBLE" wurde das Social Start-up als eines von 10 Unternehmen mit innovativen Ideen zur Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen (Corporates) ausgewählt.

Heimat für Neues: Die Innovationsplattform Silicon Vilstal aus Niederbayern

In Silicon Vilstal steht das Vilstal für ein ländliches Gebiet mit sanftem Hügelland rund um die Große Vils und die Kleine Vils im südlichen Landkreis Landshut. Die beiden Flüsse vereinen sich zur Vils, die weitere landwirtschaftlich geprägte Landschaften durchfließt und in der Nähe des Bayerischen Waldes in die Donau mündet. Ebendort hat sich in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aus Institutionen, Kommunen, Unternehmen und Einzelpersonen zusammengefunden, das sich in Projekten und Events um die Handlungsfelder Soziale Innovation, MINT-Bildung, Gründertum und Kultur/Kreativität bemüht. Ein inhaltlicher Schwerpunkt sind dabei Social Economy Themen im ländlichen Kontext.

Das Team der gemeinnützigen UG rund um den Gründer Helmut Ramsauer organisiert im Format "Ideenwerkstatt" etwa ein regelmäßiges MINT-Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche. MINT steht dabei als Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Unter dem Namen Kreativraum ermöglicht das Team Aktionen mit Künstler*innen und Kreativen an wechselnden Orten. Das Gründerprogramm "Bauer sucht Start-up" bietet Jungunternehmen ("Start-ups") aller Branchen die Möglichkeit, ihre Ideen in der Region auszuprobieren.

Silicon Vilstal - Zusammenarbeit und Vernetzung mit regionalen Akteur*innen

Für die Weiterentwicklung und Durchführung unterschiedlicher Formate freut sich die Initiative über Partner*innen aus den unterschiedlichsten Branchen. Die einfachste Form der Zusammenarbeit ist ein Sponsoring und eine inhaltliche Mitwirkung etwa beim jährlichen Silicon Vilstal Erlebnisfestival, das dieses Jahr vom 22. bis 25. September 2022 stattfinden wird und zu den großen, ländlichen Innovationsevents zählt. Als Reallabor ermöglicht es Unternehmen, Produkte oder Services mit gesellschaftlichem Impact in einem authentischen Umfeld zu erproben, z.B. bei MINT-Bildungsthemen oder digitaler Innovation für Menschen.

Bei den Rural Design Days am 12. und 13. März lädt die Initiative Designer*innen, Innovator*innen und Visionäre auf der ganzen Welt dazu ein, sich auszutauschen und zu vernetzen. Dabei befassen sich die Rural Design Days mit den neuen Herausforderungen und Möglichkeiten des ländlichen Raums in Zeiten vielfältiger Veränderungen. Die Teilnehmer*innen können an Gesprächen, Vorträgen und Networking-Sessions teilnehmen und ländliche Designer*innen aus der ganzen Welt treffen. Die Vorträge und Vorlesungen stellen ländliche Regionen als kreative Räume vor und behandeln die Themen ländliche Architektur, Austausch zwischen Stadt und Land sowie Landschaft und Kultur. Die Veranstaltung umfasst Designdisziplinen wie Sozialdesign, Architektur, Lebensmitteldesign oder Ökodesign. Neben zahlreichen Online-Vorträgen wird es international auch physische "Hub-Events" geben.

Das Programm zu den Rural Design Days findet sich hier: https://siliconvilstal.de/ruraldesign2022

Kontakt: Silicon Vilstal gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) Lortzingstraße 8 D-84144 Geisenhausen Helmut Ramsauer E-Mail:info@siliconvilstal.de

Über Silicon Vilstal Silicon Vilstal ist eine gemeinnützige Innovationsplattform aus Niederbayern. Die Initiative fördert offene gesellschaftliche Innovation und macht digitale Chancen ländlicher Regionen greifbar. Die Aktivitäten werden ermöglicht durch ein breites gesellschaftliches Netzwerk. Silicon Vilstal wurde mehrfach ausgezeichnet und ist die erste deutsche Organisation, die als Social Economy Cluster bei der EU-Kommission anerkannt ist. Silicon Vilstal ist Partner der Programme Neues Europäisches Bauhaus und UpdateDeutschland und Mitglied des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland e.V. (SEND e.V.). https://siliconvilstal.de

Über CE RESPONSIBLE Im Rahmen des Interreg Central Europe Projekts CE RESPONSIBLE haben es sich 11 Partner aus 9 EU-Ländern zur Aufgabe gemacht, soziale Unternehmer*innen zu unterstützen und sie mit etablierten Unternehmer*innen aus anderen Branchen zusammenzubringen. Das Projektkonsortium besteht aus Partner*innen aus Deutschland, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn. In Deutschland kümmert sich ikosom im Rahmen des Projekts um die Umsetzung diverser Aktivitäten.

Auf der Plattform https://www.Net4SocialImpact.eu finden Sozialunternehmer*innen und verantwortungsvolle For-Profit Unternehmer*innen eine Datenbank mit wertvollen Ressourcen zu unterschiedlichen Themen, u.a. zu Finanzierungsmöglichkeiten, Mentoring-Angeboten, Weiterbildungsservices, Vernetzungsmöglichkeiten oder hilfreichen Tools. Ziel der Plattform ist es, unterschiedliche Unternehmen und Projekte miteinander zu vernetzen und eine Community rund um Impact-Themen aufzubauen.

