Kräftige Kursverluste verzeichnen zur Stunde die Papiere im MDAX-Index . Konsequenz der Auswahlindex liegt 4,29 Prozent im Minus. Die Investoren am Aktienmarkt in Deutschland zeigen sich aktuell ganz und gar nicht in Kauflaune - im Gegenteil. Das Resultat: Für den MDAX-Index steht ein Minus von 4,29 Prozent an der Kurstafel.

