Wien (www.anleihencheck.de) - Während der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen und das Finanzmarkgeschehen dominiert, ist es noch zu früh die Auswirkungen in Wirtschaftsdaten zu erkennen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Klar sei, dass die neuen Rahmenbedingungen zu mehr Inflation und weniger Wachstum führen würden. Diese Richtungsverschiebungen würden umso stärker ausfallen, je länger der internationale Konflikt anhalte und je schwerwiegender die Sanktionen seien. Die ersten Indikationen für den wirtschaftlichen Schaden würden Stimmungsumfragen liefern. Während das US-Konsumentenvertrauen eher im Zeichen der hohen US-Inflation stehen dürfte, sollte der gesamtwirtschaftliche Schock für Europa in der Sentix Erhebung deutlich zum Ausdruck kommen. Die Analysten würden mit einem Absturz des Sentix-Index rechnen. ...

