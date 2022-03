Unterföhring (ots) -7. März 2022. Im Spielfieber: Zum Saison-Auftakt der "Halbpension mit Schmitz" 2022 empfängt Ralf Schmitz "Sicherheits-Experte" Reiner Calmund am Mittwoch, 9. März, um 22:30 Uhr nach "Quiz für Dich" in SAT.1. Dessen offensiver Sturmlauf endet mit einer unsportlichen Aktion, die dem Gastgeber noch länger im Gedächtnis bleiben wird ...In sechs neuen Folgen der Impro-Comedy checken außerdem Mario Basler, Panagiota Petridou, Thomas Herrmanns, Jana Ina Zarella und Ruth Moschner als prominente Gäste in die "Halbpension mit Schmitz" ein. Pierre M. Krause ist Spielleiter und gibt den Spieler:innen seine Aufgaben aufs Ohr. Neben Ralf Schmitz gehören Janine Kunze, Lisa Feller, Kathrin Osterode und Simon Pearce zur Stammbesetzung. Produzent von "Halbpension mit Schmitz" ist die Deutsche ProduktionsUnion."Halbpension mit Schmitz" ab 9. März 2022, mittwochs, 22:30 Uhr, nach "Quiz für Dich" in SAT.1Hashtag zur Show: HPmitSchmitzPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5163878