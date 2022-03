Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt setzte sich die negative Korrelation von Aktien und Renten fort, so die Experten von Union Investment.Rückläufigen Aktienkursen hätten steigende Notierungen bei den als sicher geltenden Staatsanleihen aus Deutschland und den USA gegenübergestanden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei am Freitag auf die Null-Prozentmarke zurückgefallen (Vorwochenschluss 0,23 Prozent) und sei bereits am Donnerstag zuvor schon wieder negativ gewesen. Mit Blick auf die deutsche Zinskurve habe sich diese ab einer Laufzeit von einem Jahr aufwärts nach unten verschoben. Besonders deutlich hätten die kürzeren Fälligkeiten reagiert, dort habe das Auspreisen erwarteter Leitzinserhöhungen durch die EZB mit rückläufigen Renditen von bis zu 30 Basispunkten besonders deutlich zu Buche geschlagen. ...

