Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg um die Ukraine und Angst vor einer Atom-Krise lassen Anleger*innen erneut in als sicher empfundene Anlagen flüchten, so die Deutsche Börse AG.In der Nacht hätten russische Truppen Europas größtes Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine beschossen und zum Teil in Brand gesetzt. Nach Angaben der Ukraine sei der Brand gelöscht und keine Veränderung der Strahlung messbar. An den Aktienmärkten seien die Kurse weltweit gesunken. ...

