Meta Platforms (WKN: A1JWVX) dürfte inzwischen eigentlich jeder kennen. Hinter dem Namen steckt der Facebook-Mutterkonzern, der sich in Zukunft mehr im Metaversum engagieren will. Mithilfe des Namenswechsels hat das Management das klar erkennbar gemacht. Aber sagt dir Meesho etwas? Falls nicht: Das ist ein indisches Unternehmen, an dem Meta Platforms beteiligt ist. Dahinter steckt ein wachsendes Ökosystem und ein E-Commerce-Akteur in der Region. Pläne um einen oder sogar zwei IPOs sorgen derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...