In Deutschland, Österreich und der Schweiz steigen die Heizölpreise im Vergleich zum Vortag um durchschnittlich 19 Cent bzw. Rappen pro Liter. Russlands neue Forderungen für eine Rückkehr zum Atomabkommen zwischen dem Iran und den USA behindern einen schnellen Abschluss der Verhandlungen. Eine militante Gruppe in Libyen legt die Produktion am größten Ölfeld lahm. Der einzige größere Hoffnungsschimmer ...

