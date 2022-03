DJ About You Holding SE auf "Kaufen" bestätigt - Kursziel von EUR 27,00 auf EUR 21,00 reduziert

Hamburg (pts029/07.03.2022/12:50) - Das Analysehaus AlsterResearch hat in einer heute veröffentlichten Studie das Rating für About You Holding SE auf "Kaufen" bestätigt. Das Kursziel wurde von EUR 27,00 auf EUR 21,00 reduziert. Die ausführliche Analyse ist abrufbar unter: https://www.research-hub.de/companies/research/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE

Über AlsterResearch

AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub https://research-hub.de abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern in börsennotierten Unternehmen.

