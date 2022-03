Else Nutrition wird anlässlich der 54. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) eine wichtige präklinische Studie und eine Elternbefragung präsentieren

- Die präklinische Studie und die Elternbefragung sind Teil von Elses Gesamtprogramm für die klinische Entwicklung, das Aufschluss über Elses wissenschaftliche Errungenschaften gibt.

- Zeitgleich trifft das Unternehmen Vorbereitungen für die Einführung seiner Produkte in Europa über Amazon.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 7. März 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) ("Else" oder das "Unternehmen"), der Spezialist für pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, freut sich bekannt zu geben, dass die präklinische Studie zu seiner pflanzlichen Babynahrung für einen mündlichen Vortrag und die Studie zur Elternbefragung zu seinen pflanzlichen Handelsprodukten für eine Präsentation im Rahmen der 54. Jahrestagung von ESPGHAN, die im Juni 2022 in Kopenhagen (Dänemark) stattfinden wird, ausgewählt wurden.

Else Nutritions präklinische Studie zu seiner Säuglingsnahrung, die Teil eines umfassenden klinischen Entwicklungsprogramms bildet, wurde für eine mündliche Präsentation auf dieser Konferenz akzeptiert, d. h. sie wird als Teil des wissenschaftlichen Programms vorgestellt.

Die Europäische Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) ist eine multiprofessionelle Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheit von Kindern mit besonderer Berücksichtigung des Magen-Darm-Trakts, der Leber und des Ernährungszustandes zu fördern. Dies erfolgt durch Wissensbildung, die Verbreitung wissenschaftlich fundierter Informationen, die Förderung bewährter Praktiken in der Versorgung sowie die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Schulungen für Fachpersonal auf dem Gebiet der pädiatrischen Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung in Europa und anderen Ländern.

Bei der Jahrestagung kommen die wichtigsten Meinungsbildner auf dem Gebiet der pädiatrischen Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung aus Europa und der ganzen Welt zusammen, was den Kongress mit mehr als 4500 Teilnehmern zur weltweit größten Konferenz dieser Art macht. Sie ermöglicht den Austausch von Ideen und Wissen zwischen den verschiedenen Disziplinen, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Klinik zu erleichtern.

"Dies ist eine bedeutende Entwicklung für das Unternehmen, die uns die Möglichkeit bietet, unsere wissenschaftlichen Errungenschaften führenden Experten auf dem Gebiet der Kinderernährung und -entwicklung näherzubringen", sagt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem "Best Health and Diet Solutions Award" ausgezeichnet. Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder schaffte es vor kurzem bei Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung als Bestseller auf Platz Eins. Kürzlich erhielt das Unternehmen in New York auf der World Plant-Based Expo Ende 2021 den World Plant-Based Award für das "beste Milchersatzprodukt". Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

