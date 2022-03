München (ots) -Die ADAC Autovermietung stellt ab sofort für freiwillige Helfer, die Güter an die ukrainische Grenze bringen wollen, Miet-Transporter zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung. "Wir haben sofort einen Spezial-Tarif generiert, damit wir die Freiwilligen schnell unterstützen können," so Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung.Die Fünf-Tages-Miete für einen ADAC Transporter beläuft sich auf nur 400 Euro. Im Preis inbegriffen sind 3.000 Freikilometer und es muss keine Kaution hinterlegt werden. Die Selbstbeteiligung, die im Schadenfall 750 Euro betragen würde, kann mit einer Zusatzversicherung (34,90 EUR pro Miet-Tag) auf 0 Euro reduziert werden."Normalerweise ist die Einreise nach Polen, Ungarn, die Slowakei oder Rumänien nicht gestattet," so Ruoff weiter "aber für die freiwilligen Helfer konnten wir eine Ausnahmeregelung möglich machen."Freiwillige Helfer können sich per Mail unter partnerbetreuung@adac.de an die ADAC Autovermietung wenden. Die ADAC Transporter können dann an rund 50 Stationen in Deutschland abgeholt und wieder abgegeben werden.Die ADAC Autovermietung verfügt über Kleintransporter der Marke Renault Master, für die ein B-Klasse-Führerschein benötigt wird. Die Transporter verfügen über drei Sitzplätze, eine Ladefläche von 6,29 Quadratmetern, ein Ladevolumen von 12,48 Kubikmetern und eine Nutzlast von 1.434 kg.Alle Informationen sind auch unter https://autovermietung.adac.de/transporter/adac/ abrufbar.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTelefon: 089 76 76 - 3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5164344