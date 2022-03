Schwalbach am Taunus (ots) -Das wundervolle Abenteuer Baby stellt Eltern vor immer neue Fragen und Entscheidungen: Welches Produkt erfüllt die Bedürfnisse unseres Babys am besten? Welche Alternative passt zu unserem ganz individuellen Lebensstil? Gerade frischgebackene Mamas und Papas wollen die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es um die Wahl ihrer Babypflege geht. Viele von ihnen sind dabei auf der Suche nach Produktalternativen, die sie unterstützen bewusster zu leben - ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit, der Qualität, den Inhaltsstoffen oder dem Hautschutz für ihre Kleinen einzugehen. Das bestätigt auch eine europaweite Pampers Studie aus 2021: Mit 45 % geben knapp die Hälfte aller Eltern* an, dass ihnen die Wahl umweltfreundlicher Produkte wichtig ist, um die Welt ihres Babys zu verbessern. Darum bietet Pampers Eltern ab März nun eine neue plastikfreie Feuchttücher-Alternative: Die Pampers Harmonie Aqua Feuchttücher enthalten 0 % Plastik und bestehen aus 100 % nachhaltig gewonnenen, pflanzenbasierten Fasern. Zudem bieten sie durch 99 % Wasser, 0 % Alkohol, 0 % Duftstoffe und 0 % Parfüm eine besonders sanfte Pflege für Babys - selbst für die besonders empfindliche Haut von Neugeborenen.99 % WASSER + 0 % KOMPROMISSE** = 100 % PAMPERS PFLEGE66 % aller Eltern* geben an, dass ein sanfter Schutz der Haut einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden ihres Babys hat. Auch Pampers ist davon überzeugt, dass die Haut unserer Kleinen nur hochwertige Materialien verdient. Dank einer Formulierung aus 99 % Wasser, 0 % Alkohol, 0 % Parfümen und 0 % Duftstoffen und der Verwendung von Premium-Baumwolle helfen sie, Hautirritationen zu verhindern. Denn die empfindliche Babyhaut kann im Windelbereich oft aus dem Gleichgewicht geraten. Dank sanft reinigender und schützender Wirkstoffe mit dem einizgartigen pH-Puffer, hilft die Formel der Pampers Feuchttücher bei regelmäßiger Anwendung dabei den natürlichen pH-Wert der Babyhaut wiederherzustellen und das Risiko von Hautreizungen zu senken. So werden die neuen Pampers Harmonie Aqua Feuchttücher zum verlässlichen Begleiter im Alltag.PLASTIKFREI IN EINE BESSERE ZUKUNFTPampers entwickelt seit über 45 Jahren Produkte mit dem Ziel, Familien die perfekte Kombination aus Sicherheit, hochwertiger Qualität und Komfort zu bieten, um die kostbare Zeit mit unseren Babys möglichst sorgenfrei zu gestalten. Daher enthalten die neuen Pampers Harmonie Aqua Feuchttücher nun 0 % Plastik und bestehen aus 100 % nachhaltig gewonnenen, pflanzenbasierten Fasern. So bieten sie Eltern eine neue plastikfreie Alternative, die es ihnen erleichtert, mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen - ohne Kompromisse in Bezug auf Sicherheit, Leistung, oder Hautschutz machen zu müssen. Besonders toll? Die neuen Pampers Harmonie Aqua Feuchttücher sind dermatologisch getestet und von der Skin Health Alliance bestätigt.IM SELBSTTEST MIT DER PAMPERS GELD-ZURÜCK-AKTIONIm April 2022 werden Eltern dazu aufgerufen, sich in einer "Geld-zurück-Aktion"*** selbst von den neuen Pampers Harmonie Aqua Feuchttüchern zu überzeugen.*Pampers Better World for Babies report, 2021**0 % Alkohol, Parfüm, Farbstoff***Gilt nur für Harmonie Aqua Aktionsprodukte mit Sticker. Teilnahme und alle Infos auf www.pampers-aqua-gratis-testen.de. Kassenbon & Foto vom Aktionsprodukt mit Sticker hochladen. Pro Person Erstattung für max. 1 Aktionsprodukt (Produkt mit Aktionssticker). SMS Verifizierung, IBAN und E-Mail benötigt. Kaufbeleg aufbewahren. Teilnahme ab 18 Jahren.Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGSulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusDajana Daechert, + 49 6196 89 - 1924, daechert.d@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft fuer Kommunikation mbHChausseestraße 8E, 10115 BerlinSaskia Tex, +49 30 4000 66 39, saskia.tex@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Pampers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72390/5164372