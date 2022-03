Mainz (ots) -Prominente Rateteams liefern sich bei Johannes B. Kerner im Studio spannende Wissensduelle rund um wissenschaftliche Themen. In den kommenden zwei Ausgaben "Die große 'Terra X'-Show" im ZDF stehen "Supertalente", am Mittwoch, 9. März 2022, 20.15 Uhr, und "Entdeckungen", am Mittwoch, 23. März 2022, 20.15 Uhr, im Mittelpunkt. Mit dabei sind die "Terra X"-Experten Mai Thi Nguyen-Kim und Harald Lesch.Von Universalgenie Leonardo da Vinci über Olympioniken bis hin zu dem komplexesten Organ, das die Evolution hervorgebracht hat: dem menschlichen Gehirn. Doch wahre Supertalente finden sich nicht nur unter Menschen, sondern auch in der Natur. Zwei prominente Teams - Frauke Ludowig und Hannes Jaenicke sowie Janin Ullmann und Nelson Müller - liefern sich ein spannendes Wissensduell über sechs Runden und spielen im Finale um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. Prominente wie Wigald Boning, Matthias Steiner, Harald Lesch, Uli Kunz und Laura Ludwig präsentieren in Einspielfilmen die Themen der ZDF-Show.Ob eine geheimnisvolle Strahlung, die die Medizin revolutionierte, oder eine Höhle voll steinzeitlicher Zeichnungen - manchmal führt der Zufall zu den erstaunlichsten Entdeckungen. Andere, wie das Grab des Tutanchamun, sind der Lohn jahrelanger Mühen. Zwei prominente Rateteams - Tanja Wedhorn und Horst Lichter sowie Sabine Postel und Sasha - treten in einem Duell unterhaltsamer Wissensspiele gegeneinander an. Die Themen der Sendung werden in Einspielfilmen von Promis wie Esther Schweins, Jörg Pilawa, Suzanne von Borsody und Jorge González vorgestellt.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxshow"Die große 'Terra X'-Show" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/show/die-grosse-terra-x-showPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5164447