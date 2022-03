Von ihrem Hoch im November aus ist die Aktie von Ocugen (WKN: A2PSZH) um fast -85% abgesackt. Allein am vergangenen Freitag krachte der Titel um über -23% auf 2,53 US$ ein. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor eine Notfallzulassung für den von Ocugen vertriebenen Corona-Impfstoff Covaxin abgelehnt und damit wohl die letzten Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg des Wirkstoffes begraben. Mitglieder des exklusiven No Brainer Clubs konnten ...

