Ricardo plc, ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, hat heute eine Vereinbarung über die Übernahme von Inside Infrastructure, einem privaten Beratungsunternehmen mit Sitz in Adelaide (Australien), gegen einen ungenannten Preis unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst die Übernahme des gesamten Unternehmens, der Betriebsanlagen und der Mitarbeiter und wird das Leistungsspektrum von Ricardo im Umweltschutzbereich in Australien erweitern.

Das Unternehmen Inside Infrastructure und dessen 25 Spezialisten bieten Beratungsleistungen zu Umweltfragen und Technik an und unterstützt die Wasserwirtschaft, Versorgungsunternehmen, Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Rohstoffe, Gesundheitswesen und Infrastruktur sowie Behörden bei der Entwicklung, Durchführung und Verwaltung ihrer Projekte und Anlagen.

Der Kundenstamm von Inside Infrastructure ergänzt zudem die bisherige Präsenz von Ricardo im Wasserwirtschafts- und Versorgungssektor und bietet Ricardo die Möglichkeit, durch den starken Kundenstamm im Bergbau und im australischen öffentlichen Sektor in angrenzende Bereiche zu expandieren. Die bereits vorhandene Niederlassung von Ricardo in Australien verfügt über breitgefächerte Kompetenz im Bereich der vorgelagerten Politik- und Beratungsdienstleistungen. Die Übernahme baut auf diesem Grundstock auf und sorgt für die Erweiterung der Umsetzungskapazitäten des Unternehmens.

Graham Ritchie, CEO von Ricardo, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Die fortgesetzten Investitionen von Ricardo in den Umweltsektor stehen im Einklang mit der bedeutenden globalen Nachfrage, gegen den Klimawandel zu kämpfen und ehrgeizigere Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu ergreifen.

Inside Infrastructure fügt sich gut in alle Aspekte unserer Investitionsstrategie ein. Das Unternehmen ist umweltorientiert und stärkt unsere derzeitige Marktposition sowie unsere Expansion in neue Wachstumssektoren."

Der Vertrag unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im kommenden Monat abgeschlossen werden.

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen. Damit sind wir unseren Kunden in der ganzen Welt behilflich, die Effizienz zu steigern, Wachstum zu erzielen und eine klare und sicherere Zukunft zu verwirklichen. Unsere Mission ist eindeutig: Sie besteht in der Schaffung einer zukunftsfähigen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ricardo.com.

Über Inside Infrastructure

Inside Infrastructure ist ein unabhängiges australisches Beratungsunternehmen. Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen bietet Beratungsleistungen für den öffentlichen Sektor, für Versorgungsunternehmen (Wasserwirtschaft) und den Bergbau an. Die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Strategie, Regulierung und Politik, Planung, technische Bewertung, Investitionsrechnung und Asset Management. www.insideinfrastructure.com.au

