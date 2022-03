New York, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -KI-gestützte Cloud-basierte SaaS-Lösung zum Schutz vor bekannten und unbekannten GeldwäschedeliktenThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, und Payoneer (http://www.payoneer.com/) (NASDAQ: PAYO), ein Unternehmen für Handelstechnologie, das Zahlungen und Wachstum für die neue globale Wirtschaft fördert, werden zusammenarbeiten, um globale grenzüberschreitende Zahlungen auf der Plattform von Payoneer zu überwachen. SONAR, die SaaS-Lösung von ThetaRay, wird zur Überwachung von Millionen von Transaktionen pro Jahr eingesetzt werden.Die langfristige Vereinbarung über den Einsatz des SONAR-Systems von ThetaRay unterstreicht die Expansion von ThetaRay in den Fintech-Zahlungsverkehrsmarkt mit seiner cloudbasierten SaaS-Lösung, nachdem das Unternehmen bereits seit Jahren erfolgreich im Bankensektor tätig ist. Es wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2022 in Betrieb gehen, wenn ThetaRay mit der Überwachung des digitalen Zahlungsverkehrs und anderer Dienste, die Payoneer seinen Kunden anbietet, beginnt. SONAR ist die branchenweit fortschrittlichste Lösung zur Verhinderung von Finanzkriminalität im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr."Da die Vorschriften immer strenger werden, mussten wir ein effizienteres, KI-basiertes Transaktionsüberwachungssystem finden, das nicht den Zeit- und Kostenaufwand einer On-Premise-Entwicklung erfordert", sagte Jani Gode, Chief Compliance Officer von Payoneer. "Die Cloud-basierte Lösung von ThetaRay ist vollständig skalierbar und kann mit unserem Geschäft wachsen, da wir unsere Beziehungen zu Zahlungsanbietern und Banken weltweit ausbauen, um unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten."Grenzüberschreitende Zahlungen sind wichtige Transaktionen, die lokale Volkswirtschaften in der ganzen Welt mit dem globalen Finanzsystem verbinden. Allerdings handelt es sich dabei oft um eine komplizierte Abfolge von Banken, die in verschiedenen Währungen in verschiedenen Ländern tätig sind, was es für Fintechs und Banken schwierig macht, vollständige Transparenz in Bezug auf die Begünstigten herzustellen. Durch die vollständige Transparenz komplexer, grenzüberschreitender Transaktionspfade bietet ThetaRay eine Plattform, die Fintechs und Banken vor dem Risiko schützt, für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Menschen- und Drogenhandel missbraucht zu werden, und es den Partnern ermöglicht, ihr Transfervolumen zu erhöhen."Als weltweit führender Partner für digitale Zahlungen weiß Payoneer besser als die meisten anderen, wie wichtig sichere grenzüberschreitende Transaktionen sind," sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Das Besondere an SONAR von ThetaRay ist, dass es nicht nur vor Geldwäsche schützt, sondern auch Fintechs und Banken in die Lage versetzt, ihr Wachstum und ihre Erträge zu steigern, den Kundenservice zu verbessern und die finanzielle Ungleichheit zu verringern, indem sie Dienstleistungen in Regionen anbieten, in denen Banken traditionell nicht vertreten sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Payoneer, um Vertrauen in die neue globale Wirtschaft zu schaffen.""Payoneer baut seine Position als Marktführer und Innovator für den digitalen Handel weiter aus, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bei der Bekämpfung von Geldwäsche", ergänzte Shay Dovev, SVP, Strategic Accounts für ThetaRay.Die Zusammenarbeit umfasst ein einzigartiges, flexibles Preismodell, bei dem ThetaRay eine Grundgebühr erhält, die Millionen von Transaktionen pro Jahr abdeckt, und die Gebühren nur dann erhöht werden, wenn Payoneer diese Schwelle überschreitet und sein Geschäft wächst.SONAR basiert auf einer fortgeschrittenen Form von KI, genannt "künstliche Intelligenz Intuition", die menschliche Gefühle, Wahrnehmungen, Schlussfolgerungen, Hypothesen und Überlegungen nachahmen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung bekannter und unbekannter Geldwäschebedrohungen mit einer unvergleichlichen Erkennungsrate von 95 % und einer 90-prozentigen Reduzierung von Fehlalarmen im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.Informationen zu ThetaRay:Die zukunftsweisende, KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver Künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Die Technologie von ThetaRay ist das einzige SaaS-Angebot, das in einer einzigen Plattform SWIFT-Verkehr, Risikoindikatoren und Daten von Kunden/Zahlern/Zahlungsempfängern analysiert, um Anomalien zu erkennen, die auf Geldwäscheaktivitäten über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg hinweisen. 