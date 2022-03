Wienerberger sieht in den aktuellen Kursniveaus eine attraktive Opportunität, eigene Aktien zu erwerben und startet daher am 9. März ein neues Aktienrückkaufprogramm. Bis ca 30. Juni 2022 können laut jüngstem Beschluss bis zu 3.450.000 Aktien erworben werden, das entspricht bis zu rund 3,0 Prozent des Grundkapitals. Der maximale Erwerbspreis für Aktien unter dem Aktienrückkauprogramm beträgt 100 Mio. Euro. Die rückgekauften Aktien sollen unter anderem für den Zukauf von Unternehmungen verwendet werdet.Wienerberger ( Akt. Indikation: 23,74 /23,82, -3,57%) Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts hat auch im Top Picks-Portfolio von Raiffeisen Research Spuren hinterlassen, sie passen die Selektion an. Bei den globalen Titeln ...

