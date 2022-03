Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Cardea Group (Cardea) startet ein neues Asset Management-Mandat, so die Cardea Group in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieses umfasst ein Volumen von mehr als 5 Mrd. US-Dollar. Ein entsprechender Vertrag wurde von der Cardea Investments Ltd., einer Konzerngesellschaft der Cardea Group, mit der SouthCapital Group (SouthCapital) aus Brasilien abgeschlossen. SouthCapital ist eine Unternehmensgruppe in privater Hand, die auf Investments in den Bereichen Mining, Edelsteine und Immobilien in Südamerika spezialisiert ist. Cardea wird die Assets von SouthCapital strukturieren, verwalten und daraus Investmentprodukte entwickeln. Für Cardea resultieren aus dem Mandat einerseits eine einmalige Onboarding Fee im mittleren zweistelligen Mio.-US-Dollar-Bereich für das Jahr 2022 sowie laufende Management Fees im knapp zweistelligen Mio.-US-Dollar-Bereich. Der Vertrag hat eine Laufzeit von deutlich über zehn Jahren. ...

