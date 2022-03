Seit den Corona bedingten Verlaufstiefs bei 65,14 US-Dollar konnte in einem ersten Erholungsschritt eine Kursbewegung auf 94,21 US-Dollar vollzogen werden. Seit Oktober 2020 schwankte der Wert darunter grob seitwärts, erst Anfang dieses Jahres gelang eine Rückkehr an diese Hürde. Genau an diesem Widerstand versucht sich das Papier nun an einem Durchbruch und könnte im Erfolgsfall direktes Kurspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...