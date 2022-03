Köln. (ots) -



Schauspielerin Natalia Wörner zollt Außenministerin Annalena Baerbock großen Respekt für ihr Auftreten im Ukraine-Krieg. "Sie macht das ganz fantastisch", sagt sie in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe) anlässlich des Weltfrauentags. "Annalena Baerbock hat nicht nur ihre Rolle gefunden, sie hat auch angefangen zu wurzeln", sagt die Frauenrechts-Aktivistin, die mit Baerbocks Vorgänger im Amt, Ex-Außenminister Heiko Maas (SPD), liiert ist. Wörner, die am Weltfrauentag ihren Dokumentarfilm "A Women's Story" bei RTL+ veröffentlicht, fordert Solidarität und Unterstützung für die Frauen und Mädchen in der Ukraine. "Ich würde mich freuen, wenn wir alle den Weltfrauentag allen Frauen und Mädchen in der Ukraine und Russland widmen. Das sind auch Frauen, die um ihre Männer, ihre Söhne, ihre Väter und ihre Brüder bangen und zwar minütlich. Männer, die einen komplett sinnlosen Tod sterben, der einzig und allein dem Machtstreben eines Autokraten entspringt. Wir schauen dabei zu und sind ohnmächtig und fassungslos." Zur vollständigen Gleichberechtigung von Frauen sei es auch in Deutschland noch ein längerer Weg: "Die Rolle der Frauen in der Corona-Krise hat klar gezeigt, dass Rollenklischees spätestens in dem Moment, wo es eng wird, wieder greifen, man automatisch wieder hineinfällt. Wir sind noch nicht so weit sind, wie wir es uns wünschen und wie es der ganzen Welt guttun würde.



Link zum Interview: www.ksta.de/39519700



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5164668

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de