Berlin (pta038/07.03.2022/15:30) - VOQUZ Labs, führender Anbieter von Lizenz- und Berechtigungsmanagement für SAP, baut seine Aktivitäten aus und eröffnet eine neue Geschäftsstelle in Singapur

Martin Kögel, CEO: "Wir haben großartige und hochprofessionelle Partner in Asien, Australien und Neuseeland. Nun ist es an der Zeit, unsere Partner und Kunden mit einer eigenen Repräsentanz in der Region zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, dass Tony Wise als Vice President für die Region Asien-Pazifik zu uns stößt, um unser Team vor Ort zu leiten. Tony ist eine Schlüsselfigur im Bereich der SAP-Lizenzberatung weltweit. Er ist die beste Besetzung, die ich mir vorstellen kann, um unsere Partner bei der Vermarktung von samQ zu unterstützen und unseren Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern. Willkommen an Bord, Tony!"

Zuvor leitete Tony Wise das "Office of License Compliance Asia Pacific" der SAP, wo er für die Leitung des Audit-Teams vor Ort und die Beratung der Kunden in Bezug auf ihre Lizenzierungsanforderungen zuständig war. Zuletzt war er bei SoftwareONE tätig, einem führenden Anbieter von Software, Technologielösungen und Dienstleistungen, wo er als Global Lead für SAP Licensing and Commercial Advisory Services ein Beratungspaket schuf, das nun weltweit in mehreren Sprachen erfolgreich angeboten wird.

Tony Wise zu seiner neuen Herausforderung: "Nachdem ich in den letzten 25 Jahren für große Softwareunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum gearbeitet habe, ist der Wechsel zu VOQUZ Labs eine aufregende Gelegenheit für mich, einen schnell wachsenden Player auf dem Softwaremarkt auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben. Aus meiner Erfahrung in früheren gemeinsamen Projekten mit VOQUZ Labs weiß ich von meinen neuen Kollegen, dass sie sich auf allen Ebenen der Kundeninteraktion für hervorragende Leistungen einsetzen. Die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie SoftwareONE ist eines der Hauptziele für die kommenden Monate."

Über VOQUZ Labs AG: Das Unternehmen ist ein führender Softwarehersteller für SAP Lizenz-, Berechtigungs- & Compliance Management. Dazu entwickelt es Standardsoftware für das Lizenz- und Benutzermanagement im SAP-Bereich und bietet weltweit die Lösung samQ License Optimizer for SAP® Software, setQ Authorization Manager for SAP® Software gebündelt mit hochwertigen Advisory Services zum Thema Lizenzberatung an. Die VOQUZ Labs AG (ISIN DE000A3CSTW4) ist im Segment direct market plus an der Wiener Börse gelistet.

Disclaimer: Die Angaben in dieser Veröffentlichung stellen weder ein Angebot zum Erwerb von VOQUZ Labs Aktien dar, noch gelten sie als Aufforderung zum Kauf oder zum sonstigen direkten oder indirekten Handel.

Aussender: VOQUZ Labs AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Kögel Tel.: +491728128388 E-Mail: martin.koegel@voquzlabs.com Website: www.voquzlabs.com

ISIN(s): DE000A3CSTW4 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

