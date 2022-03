Die gute alte Schweiz als neutraler Zufluchtsort in Zeiten der Unsicherheit - diese Weisheit läuft derzeit auch am Devisenmarkt - und wie! Der Schweizer Franken erlebt eine gigantische Fluchtbewegung von flexibel umzuschichtenden Investorengeldern. Euro vs Franken fällt heute unter die Parität von 1:1. Im folgenden bis 2013 zurückreichenden TradingView Chart sehen wir am Ende, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...