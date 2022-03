DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Prognose

Langmeil, den 7. März 2022: Der Vorstand von MOBOTIX hat eine aktualisierte mittelfristige Strategie mit einer Unternehmensplanung für die nächsten drei Jahre nach der Pandemie und den neuen Marktbedingungen vorgelegt. Dieser Plan basiert auf einer detaillierten Analyse und skizziert ein Umsatzziel von mindestens 90 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahr 2023/24 und eine EBIT-Marge von rund 9 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 11 % entspricht.



Die Wachstumstreiber des 3-Jahres-Plans basieren auf einem Lösungsansatz für 6 vertikale Märkte, die durch eine neue Hochleistungskameraplattform mit entsprechenden analytischen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Softwareanwendungen adressiert werden sollen, einschließlich cloudbasierter Softwareanwendungen. Die Integration von künstlicher Intelligenz und Big Data in Kameras eröffnet zahlreiche neue Marktchancen auch außerhalb der traditionellen Sicherheitsmärkte, insbesondere in den USA und EMEA - daher der Fokus auf Videoüberwachung "Beyond Human Vision".



Die Produktstrategie umfasst den Ausbau der komplementären Produktlinie MOBOTIX MOVE und eine High-End-Erweiterung der bestehenden 7er-Kameraplattform sowie Auftragsentwicklungen im Hard- und Softwarebereich für den Mehrheitsaktionär Konica Minolta im Rahmen der neuen IoT-Sensorplattform FORXAI.



Der Vertriebsfokus liegt auf der Entwicklung des MOBOTIX-Portfolios an Lösungen in ausgewählten vertikalen Märkten für Endanwender in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern in den US-Märkten sowie in EMEA, DACH und APAC. Darüber hinaus soll die globale Marktpräsenz von Konica Minolta weiter ausgebaut werden.



M&A-Aktivitäten können nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Vaxtor Technologies in Spanien als weitere Unterstützung dieser Strategie einbezogen werden.



Die Eckpunkte des 3-Jahres-Plans werden auf der Frühjahrskonferenz des Eigenkapitalforums in Frankfurt im Mai 2022 vorgestellt, sollen aber bereits im März den Hauptaktionären präsentiert werden.



Darüber hinaus wird MOBOTIX im Juni zu einer Unternehmenspräsentation am Unternehmenssitz einladen, bei der die Entwicklungen in den Bereichen Vertrieb und F&E sowie die Eckpunkte des 3-Jahres-Plans vorgestellt werden. Der Vorstand wird den Investoren in persönlichen Gesprächen für Fragen zur Verfügung stehen.



Der Kapitalmarktberater Montega wird außerdem ein Update seiner Studie über das Unternehmen veröffentlichen. Weitere Roadshows und Kapitalmarktkonferenzen sind für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant.



Wir hoffen in der Zwischenzeit auf Frieden und senden unsere aufrichtigsten Gedanken an die Menschen in der Ukraine. MOBOTIX hat separat bestätigt, dass alle Verkäufe nach Russland mit sofortiger Wirkung gestoppt wurden.





