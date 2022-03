Ölpreisschock an den Märkten - Höchste Stände seit 2008

Werbung



Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine treibt die Ölpreise nach oben. Außerdem: Im HSBC-Webinar am Mittwoch, den 09.03.2022 um 12:30 Uhr bespricht HSBC-Produktexperte Julius Weiß das Thema Money Management.



Im Lichte des Krieges in der Ukraine verhängte die Weltgemeinschaft schwerwiegende Sanktionen gegen Russland. Diese betreffen, neben dem Finanz- und Dienstleistungsmarkt, besonders den Energiesektor. So führten der Ausschluss Russlands aus dem S.W.I.F.T.-System, sowie nun unterbrochene Lieferketten von Öl und Gas zu massiv ansteigenden Öl- und Gaspreisen, insbesondere in Europa. Laut der EU sollen die neulich beschlossenen Sanktionen verschärft werden, was Spekulationen über ein mögliches Importverbot von russischem Öl nach sich zog. Die beiden Ölsorten WTI und Brent verteuerten sich daraufhin zwischenzeitlich um über 15%.





Inmitten der aktuellen geo- und geldpolitischen Risiken ist es für Anleger umso entscheidender einen kühlen Kopf zu bewahren. Besonders in solch außerordentlich unruhigen Marktphasen sind Risikominimierung und Disziplin beim Anlageverhalten essentiell. Mit welchen Methoden das eigene Money Management optimal gelingt, bespricht Julius Weiß im Live-Webinar am Mittwoch, den 09.03.2022 um 12:30 Uhr mit dem Titel Vernunft statt Angst & Gier - Teil 2: Money Management. Interessierte können sich über den entsprechenden Zoom-Link in die kostenlose Veranstaltung einwählen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



