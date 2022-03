Berlin (ots) -Zur Feier des Internationalen Frauentags korrigiert OkCupid Deutschland irreführende BILD-Aussagen, um die Bedeutung inklusiver Sprache zu unterstreichenAnlässlich des Internationalen Frauentags weist OkCupid, die inklusive Dating-App, auf die wichtige Rolle hin, die geschlechtsneutrale Sprache für ein respektvolles Miteinander in der Gesellschaft spielt. Heute zeigt OkCupid mutig frühere Aussagen der BILD-Zeitung auf, welche am generischen Maskulinum festhalten und laut der Zeitung unter den Überbegriff "Gender Gaga" fallen und korrigiert diese. Mittels großen LKWs mit LED-Bildschirmen vor dem Springer Verlag möchte OkCupid die Notwendigkeit aufzeigen, sich von der Sprache in rein maskuliner Form zu verabschieden, damit auch Frauen und non-binäre Personen sich in der Alltagssprache gesehen, gehört und repräsentiert fühlen."Wir bei OkCupid sind stolz darauf, eine inklusive Dating-App zu sein, und in dem Zusammenhang insbesondere stolz auf unseren konsequenten Einsatz für geschlechtsneutrale Sprache", sagte Sonia Oblitey, Global Marketing Director bei OkCupid. "Sprache ist ein wunderbares Werkzeug, um Beziehungen zu fördern, aber sie hat genauso die Macht, Menschen entweder ein- oder auszuschließen. Indem wir uns von der männlich dominierten, binären Sprache wegbewegen, hoffen wir, die Bedeutung von Wörtern hervorzuheben, die jeden anerkennen, repräsentieren und einschließen."Die BILD Zeitung ist eines der größten deutschen Boulevardblätter und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Bedeutung einer geschlechtergerechten Sprache zu verwässern. Im Gegensatz zu früheren Äußerungen der BILD Zeitung ist die Neutralisierung der Sprache ein wichtiger Schritt im Kampf für die allgemeine Gleichstellung. Laut einer aktuellen Umfrage auf OkCupid Deutschland sagen 70% der Frauen, dass geschlechtsneutrale Begriffe für sie wichtig sind, und75 % der Frauen wünschen sich, dass Unternehmen geschlechtsneutrales Deutsch einführen. "Sprache trägt dazu bei, die Realität um uns herum zu formen, und der Einsatz für eine faire und inklusive Sprache ist ein wichtiger nächster Schritt für Deutschland", sagte Oblitey.OkCupid ist seit der Einführung der App auf deutscher Sprache die einzige geschlechtsneutrale Dating-App in Deutschland. Aufgegriffen wurde das bereits in der OOH GenderHerz-Kampagne. In dieser Kampagne verwendet OkCupid anstatt des üblichen Doppelpunkts oder Sternchens ein Herz. Diese bundesweite Kampagne lief in Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt - und trug zur dringend benötigten Diskussion über geschlechtsneutrale Sprache während der anhaltenden Debatte über geschlechtsspezifische Sprache in Deutschland bei.OkCupid war außerdem die erste führende Dating-App, welche es den User:innen ermöglicht hat, deren Pronomen zum Profil hinzuzufügen. Letztes Jahr hat OkCupid in Zusammenarbeit mit der Human Rights Campaign über 60 Optionen für sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitäten eingeführt, welche Nutzer:innen dabei helfen, ihr wahres Ich in der App zu präsentieren.Über OkCupid:OkCupid legt Wert darauf, in Nutzer:innen mehr als nur ihr Profilbild zu sehen und verbindet sie mit Menschen, die so individuell sind wie sie selbst. Dank 60 Optionen, aus denen Suchende ihre sexuelle Orientierung und ihr Geschlecht auswählen können, steht OkCupid für Vielfalt, Inklusion und Individualität im Dating und ist die erste Dating App in genderneutraler Sprache. Als eine der bekanntesten Dating-Apps der Welt verwendet OkCupid einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus, um Menschen auf der Grundlage profunderer Werte wie Überzeugungen und Interessen miteinander zu verbinden, welche auf der Beantwortung eines Fragenkatalogs basieren. Seit der Gründung von OkCupid im Jahr 2004 haben über 57.000.000 Dates stattgefunden und heute erstrecken sich die Logins über 113 Länder auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.okcupid.com oder @OkCupid auf Facebook (https://www.facebook.com/okcupid), Twitter (https://twitter.com/okcupid) und Instagram (https://www.instagram.com/okcupid_germany/).Pressekontakt:M&C Saatchi Sport & Entertainment GmbHE-Mail: Lisa.Wegner@mcsaatchi.deOriginal-Content von: OkCupid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148141/5164742