Der russische Rubel stürzt heute erneut massiv ab. Der Westen isoliert Russland am Finanzmarkt, die Börsen in Moskau sind seit Tagen geschlossen. Offenbar ist es zunehmend schwierig einen echten liquiden Devisenhandel zwischen dem russischen Rubel und westlichen Währungen zu gewährleisten. Daher sieht man den ganzen Tag über große Sprünge zwischen US-Dollar und russischem Rubel. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...