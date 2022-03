Neben staatlichen Sanktionen erhöhen auch immer mehr Unternehmen den Druck auf Russland. Am Wochenende haben unter anderem auch die drei US-Kreditkartenanbieter Visa, Mastercard und American Express einen weitgehenden Rückzug aus dem Land angekündigt. Grund dafür ist die russische Invasion in der Ukraine.Für die Kunden der drei weltgrößten Kreditkartenanbieter bedeutet das: Sie können mit von russischen Banken ausgestellten Visa-, Mastercard- oder American-Express-Kreditkarten nur noch in Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...