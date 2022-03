Zwei Physiker haben einen Quantencomputer so programmiert, dass er das Konstrukt in einer nicht gekannten Größe simulieren konnte. Der Fortschritt stößt die Tür zu weiteren Theoremen auf. Die Physiker Philip Frey und Stephan Rachel an der Universität Melbourne haben einen Quantencomputer in den USA so programmiert, dass er einen sogenannten Zeitkristall aus 57 Quantenteilchen simuliert. Bisher lag die höchste Anzahl bei 20 Elementen, berichtet Science. An dem Projekt unbeteiligte Physiker bezeichnen das als einen Durchbruch, weil kein herkömmlicher Computer dazu in der Lage ...

