Ganz so ereignisreich wie das letzte Wochenende verlief zumindest der gestrige Samstag nicht. In der Ukraine scheint die russische Armee nur noch wenige Fortschritte zu machen, während es aus dem Westen erst einmal keine neuen Sanktionen zu sehen gab. Allerdings beziehen Unternehmen immer weiter Stellung.So wurde jüngst bekannt, dass jetzt auch MasterCard (US57636Q1040) Transaktionen mit ausgegebenen Kreditkarten einstellen wird. Konkret sollen russische Kreditkarten nicht mehr im Ausland funktionieren und in ausländische Karten werden in Russland nutzlos. Einzige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...