Villepinte, Frankreich, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -Guerbet (FR0000032526 GBT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, kündigt an, dass es sein Angebot an Mikrokathetern mehr als verdoppeln und eine neue Reihe von Führungsdrähten auf den Markt bringen wird, wodurch eine breite Palette an Lösungen für die interventionelle Bildgebung und Embolisation zur Verfügung steht.Das Unternehmen erhielt sein ursprüngliches Angebot von 18 Referenzen von SeQure®- und DraKon-Mikrokathetern im Rahmen der Übernahme von Accurate Medical Therapeutics im Jahr 2018. Es erhielt im April 2019 die CE-Kennzeichnung und wurde 2018 von der FDA zugelassen. Guerbet erweitert nun das Portfolio um 20 Varianten auf insgesamt 38 und führt eine neue Linie von Axessio-Führungsdrähten mit zwei Durchmessern ein. Im vierten Quartal 2021 begann eine begrenzte Marktevaluierung in den Vereinigten Staaten, die den Weg für eine kommerzielle Markteinführung im zweiten Quartal 2022 in ausgewählten Märkten ebnete."Das positive Feedback, das wir während der begrenzten Markteinführung unserer Produktlinienerweiterung erhalten haben, hat Guerbet in seiner Entscheidung bestärkt, den medizinischen Fachkräften mehr Instrumente für verschiedene Embolisierungsverfahren zur Verfügung zu stellen", bekräftigt David Hale, Chief Executive Officer. "Dieses Jahr feiern wir unser 40-jähriges Jubiläum in der interventionellen Radiologie. Darauf sind wir stolz, aber das ist erst der Anfang. Wir haben uns noch nie so sehr dem kontinuierlichen Wachstum und der Innovation verschrieben, um Ärzte in der interventionellen Radiologie dabei zu unterstützen, eine noch größere Anzahl von Patientenbedürfnissen zu erfüllen."Sowohl die SeQure®- als auch die DraKon-Technologie bieten interventionellen Radiologen optimierte Navigationsmöglichkeiten, die den Zugang zu schwierigen Anatomien und eine größere Reichweite ermöglichen sollen. Darüber hinaus ist SeQure® der einzige Mikrokatheter mit Refluxkontrolle, der eine Flüssigkeitsbarrieretechnologie für die flussgesteuerte Embolisation ermöglicht. Die neuen Modelle sind so konzipiert, dass sie eine gezieltere Behandlung ermöglichen und ein breiteres Spektrum an Perlen verwenden, von extrakleinen bis hin zu großen[1],[2]."Innovation bedeutet für uns alles, denn sie bedeutet alles für unsere ärztlichen Partner und deren Patienten", erklärt Jean-François Blanc, Senior VP, Interventional Imaging. "Je mehr wir die Ergebnisse sehen, desto mehr Möglichkeiten sehen wir, Leben zu verbessern, und wir wollen einfach weiter vorankommen. Mit strategischen Übernahmen, die dazu beigetragen haben, ein einzigartiges Instrumentarium an Mikrokathetern zu schaffen, und dieser jüngsten Portfolioerweiterung verbessern wir die Optionen für die interventionelle Radiologie."Guerbet bietet am 12. März 2022 ein Digital Launch Event zur Einführung der neuen Produktlinie an. Hier finden Sie Informationen und können sich für die Veranstaltung anmelden, einschließlich Wiederholungen, Peer-Learning und On-Demand-Inhalte: https://launchevent.guerbet.comInformationen zu GuerbetBei Guerbet bauen wir dauerhafte Beziehungen auf, damit die Menschen besser leben können. Das ist unser Ziel. Wir sind weltweit führend in der medizinischen Bildgebung und bieten ein umfassendes Sortiment an pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten sowie digitalen und künstlichen Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung. Wir sind seit 95 Jahren ein Pionier auf dem Gebiet der Kontrastmittel und beschäftigen weltweit mehr als 2.600 Mitarbeiter. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen und investieren 10 % unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung in fünf Zentren in Frankreich, Israel und den Vereinigten Staaten. Guerbet (GBT) ist an der Euronext Paris notiert (Segment B - Mid Caps) und erzielte 2021 einen Umsatz von 732 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.guerbet.comInformationen zu SeQure® , DraKon und AxessioDraKon und SeQure® Mikrokatheter sind in den USA Medizinprodukte der Klasse II. Außerhalb der USA sind die Mikrokatheter DraKon und SeQure® Medizinprodukte der Klasse IIb. DraKon und SeQure® Mikrokatheter sind für die Verwendung durch interventionelle Radiologen und interventionelle Onkologen für die Infusion von Kontrastmitteln in alle peripheren Gefäße und für die Medikamenteninfusion bei der intraarteriellen Therapie sowie für die Infusion von Emboliematerial bestimmt. Sie sollten nicht in Hirngefäßen verwendet werden. Benannte Stelle: MedCert 0482. Hersteller: Accurate Medical Therapeutics Ltd. EC Rep: Guerbet. DraKon ist eine Marke und SeQure® ist eine eingetragene Marke der Guerbet Gruppe oder ihrer Tochtergesellschaften.Axessio-Führungsdrähte sind in den USA Medizinprodukte der Klasse II. Außerhalb der USA sind Axessio-Führungsdrähte Medizinprodukte der Klasse III, die von Ärzten zur Einführung perkutaner intravaskulärer Katheter verwendet werden. Sie sollten nicht in zerebralen Gefäßen oder bei Patienten eingesetzt werden, die für eine perkutane Intervention (PCI) nicht geeignet sind. Benannte Stelle: NSAI 0050. Hersteller: Brivant Ltd. Vertrieben in der EU und den USA durch Guerbet. Axessio ist eine eingetragene Marke von Accurate Medical Therapeutics Ltd. Alle Leistungsangaben gelten als zuverlässig und liegen in der alleinigen Verantwortung des rechtmäßigen Herstellers Brivant Ltd.Für vollständige Informationen über Vorsichtsmaßnahmen und optimale Verwendungsbedingungen für diese Medizinprodukte empfehlen wir Ihnen, die jedem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung zu konsultieren oder sich an Ihre(n) Guerbet-Vertreter vor Ort zu wenden. Informationen nur zur Verwendung in Ländern mit entsprechenden Zulassungen der Gesundheitsbehörden. Registrierung und Verfügbarkeit können je nach Land variieren.VORSICHT! Nach US-Bundesrecht dürfen diese Geräte nur von einem Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden. Abbildungen zu Informationszwecken - kein Hinweis auf die tatsächliche Größe oder das klinische Ergebnis.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Vorhersagen des Managements der Guerbet Gruppe beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen, zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Situation oder Leistung des Unternehmens und den hier angegebenen Schätzungen führen. Zu diesen Faktoren gehören die in den öffentlichen Berichten von Guerbet genannten Faktoren, die auf der Website von Guerbet verfügbar sind www.guerbet.com. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf die Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder deren Übereinstimmung mit zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen.[1] Prüfbericht TR-056 & TR-072 interne Daten in den Akten. Bericht über die Kompatibilität von Perlen. Die Ergebnisse von Vergleichstests sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die klinische Leistung.[2] Testbericht TR-057 interne Daten in den Akten. Perlen Refluxtestbericht. Die Ergebnisse von Vergleichstests sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die klinische Leistung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759237/Guerbet_Logo.jpgmpradere@actifin.frMedienkontakt:ACTIFINMarie-Ji-In PRADERE+33 (0)1 56 88 11 21mpradere@actifin.frMars 2022 - I22001139 - GU02220024Original-Content von: Guerbet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64086/5164795