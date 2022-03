Halle (ots) -200 Milliarden Euro, so sagt er, sollen bis 2026 für Klimaschutz und Energiewende aufgewendet werden. Das Problem: Der Betrag klingt nach mehr, als wirklich dahinter steckt.Schon die Vorgängerregierung hatte für diesen Zeitraum weit über 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energiewende eingeplant. Rechnet man die 60 Milliarden Euro hinzu, die sich die Ampel-Koalition für Klima-Investitionen per Nachtragshaushalt aus ungenutzten Corona-Kreditermächtigungen gesichert hat, dann relativieren sich die 200 Milliarden Euro weiter.Das Nennen der Summe zum jetzigen Zeitpunkt hat nur einen Zweck: Diejenigen bei den Grünen zu besänftigen, die den von der FDP unterstützten Kurswechsel von Kanzler Olaf Scholz (SPD) kritisch sehen, den Wehretat per 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen drastisch anzuheben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5164798