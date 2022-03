DJ Sanofi investiert bis 2026 rund 1,43 Mrd Euro in Frankreich

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Sanofi will in den Jahren 2022 bis 2026 rund 1,43 Milliarden Euro in seinem Heimatmarkt Frankreich investieren, unter anderem 935 Millionen Euro in die Entwicklung von mRNA-Botenstoff-Technologie. Es sei geplant, das Land mit einer autonomen Wertschöpfungskette der mRNA-Technologie auszustatten, von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion, teilte die Sanofi SA mit.

Sanofi kündigte außerdem an, über einen Zeitraum von fünf Jahren 490 Millionen Euro in den Bau einer neuen Bioproduktionsanlage für mehrere Impfstoffe und biologische Plattformen, einschließlich mRNA, zu investieren. Diese Anlage werde voraussichtlich im vierten Quartal 2025 voll betriebsbereit sein.

