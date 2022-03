Calldorado gibt den Erwerb der Mood Messenger App des französischen App-Publishers Mad Seven bekannt. Die Übernahme erfolgt nach der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und bedeutet den natürlichen nächsten Schritt auf dem Weg der Ausdehnung des App-Netzwerks von Calldorado.

Calldorado Acquires Mood Messenger, the popular SMS texting app for Android, from French app publisher Mad Seven. The app is added to Calldorado's extensive range of Android apps in the communications, tools, utilities, and productivity categories. (Graphic: Business Wire)