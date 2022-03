MOSKAU / AMSTERDAM / NEW YORK (IT-Times) - Die Aktie des russischen Internetkonzerns Yandex ist seit Tagen vom Handel an der Nasdaq ausgesetzt. Heute meldet sich die US-Computerbörse zur aktuellen Situation. Die Aktie von Yandex N.V. (Nasdaq: YNDX) wird in den USA seit vielen Jahren an der US-amerikanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...