Auch in den USA bleiben der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene steigende Ölpreis dominante Belastungsfaktoren. Sowohl der Dow Jones Industrial Average wie auch der technologielastige Nasdaq 100 befanden sich den kompletten Montag in der Abwärtsbewegung und gingen mit Verlusten aus dem Handel.Am Montagabend stand beim Dow Jones-Index ein Verlust von 2,4 Prozent auf 32.817 Punkte zu Buche. Von 30 Titel verbuchten gerade einmal vier Aktien einen Tagesgewinn. Am deutlichsten fiel dieser bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...