Der leitende Prüfarzt gibt am Donnerstag, den 10. März 2022, um 11:30 PT (14:30 ET) einen Überblick über die laufende Phase-3-REVIVAL-Studie von AM-Pharma

Neue Daten, die den Zusammenhang zwischen dem Schweregrad einer akuten Nierenschädigung und den Behandlungsergebnissen nach herzchirurgischen Eingriffen unterstreichen, werden heute in einer Postersitzung vorgestellt

AM-Pharma B.V., ein aufstrebendes, führendes Unternehmen, das auf die Entwicklung von Therapeutika für schwere Erkrankungen spezialisiert ist, kündigte heute zwei Präsentationen auf der 27. International Conference on Advances in Critical Care Nephrology in San Diego, Kalifornien, an. In der mündlichen Präsentation am Donnerstag, den 10. März 2022 um 11:30 Uhr, gibt Dr. Peter Pickkers, Professor für experimentelle Intensivmedizin am Radboud University Nijmegen Medical Center, einen Überblick über die laufende Phase-3-Studie REVIVAL von AM-Pharma. Bei der zweiten Präsentation geht es um ein Poster mit neuen Daten, die die Bedeutung des Managements einer akuten Nierenschädigung (AKI) bei Patienten, die sich einer Herzoperation unterziehen, untermauern und die heute vorgestellt werden.

Posterpräsentation: Effect of AKI Stage on Clinical Outcomes and Residual Renal Function in Adult Patients Undergoing On-Pump Cardiac Surgery

Die Posterpräsentation beinhaltet Daten aus einer retrospektiven Studie, in der mehr als 6.800 herzchirurgische Patienten untersucht wurden. Dabei stellte sich heraus, dass bei Patienten mit AKI die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 90 Tagen ein schwerwiegendes unerwünschtes Nierenereignis (MAKE90) zu erleiden, deutlich höher war. Schwerwiegende unerwünschte Nierenereignisse sind ein potenzieller Endpunkt für Phase-3-Studien bei akuten Nierenerkrankungen, da sie drei wichtige Komponenten des Patientenergebnisses umfassen: Tod, neu einsetzende Dialyse und nachhaltige Einschränkung der Nierenfunktion. Die vollständigen Daten dieser Studie wurden heute in einem Poster auf der 27. International Conference on Advances in Critical Care Nephrology in San Diego, Kalifornien, vorgestellt.

Bei dieser Studie handelte es sich um eine retrospektive Analyse elektronischer Krankenakten erwachsener US-amerikanischer Patienten vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2020 aus der Cerner Real-World Data-Datenbank. Die Autoren überprüften die Unterlagen von etwa 22.000 herzchirurgischen Patienten, von denen 6.821 die Aufnahmekriterien für diese Studie erfüllten. Für jeden in die Studie aufgenommenen Patienten überprüften die Autoren die Inzidenz und das Stadium der AKI 5 Tage nach der Operation, die eGFR der Patienten und die Inzidenz von MAKE90-Ereignissen. Von den 6.821 Patienten in dieser Studie hatten 3.416 keine AKI und 3.405 eine AKI nach der Operation. Das Vorhandensein einer akuten Nierenschädigung nach der Operation war mit deutlich mehr MAKE90-Ereignissen verbunden: 28,7 der Patienten mit AKI hatten ein MAKE90-Ereignis im Vergleich zu nur 7,8 der Patienten ohne AKI. Darüber hinaus wurden 747 Patienten mit einer schwereren AKI (AKI-Stadium 2/3) eingestuft, und bei diesen Patienten waren die Ergebnisse noch schlechter, denn bei fast 70 trat ein MAKE90-Ereignis auf. Darüber hinaus zeigen die Daten, dass die Nierenfunktion, gemessen an der eGFR, innerhalb des 90-Tage-Intervalls stark reduziert war, wenn die Patienten eine schwere AKI entwickelten.

"Diese Daten sind wichtig für AM-Pharma, da wir in diesem Jahr eine Phase-3-Studie für Ilofotase alfa starten wollen, um das AKI-Risiko bei herzchirurgischen Patienten zu verringern", so Dr. Maarten Kraan, Ph.D., Chief Medical Officer von AM-Pharma. "Bis zu 30 der Patienten, die sich einem herzchirurgischen Eingriff unterziehen, leiden an einer begleitenden AKI. Wir sind davon überzeugt, dass eine bessere Behandlung der herzchirurgisch bedingten AKI die Ergebnisse für diese Patienten erheblich verbessern kann."

Dr. Andrew Shaw, Leiter der Abteilung für Intensivpflege und Wiederbelebung an der Cleveland Clinic und Hauptautor dieser Studie, kommentierte: "Die Daten dieser Studie unterstreichen die Bedeutung der akuten Nierenschädigung im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen und zeigen, wie groß der ungedeckte medizinische Bedarf in diesem Krankheitsbereich ist. Der zusammengesetzte MAKE-Endpunkt ist wichtig, weil er drei Komponenten enthält, die für die Patienten von entscheidender Bedeutung sind: Tod, neu einsetzende Dialyse und nachhaltige Einschränkung der Nierenfunktion. Die Inzidenz von MAKE90 bei Patienten, die nach der Operation eine AKI entwickelten, lag bei 28,7 - also bei einem von 3 bis 4 Patienten und war bei mittelschwerer bis schwerer AKI sogar noch höher: 7 von 10 Patienten waren positiv für MAKE."

Über Ilofotase Alfa

Ilofotase alfa ist eine firmeneigene rekombinante alkalische Phosphatase, die aus zwei menschlichen Isoformen der alkalischen Phosphatase hergestellt wird und sich in mehreren klinischen Studien als stabil und hoch wirksam erwiesen hat. Die systemische Verabreichung von Ilofotase alfa zeigte eine starke Hemmung der akuten Entzündung in Niere, Lunge, Leber, Darm und anderen Organen, was zu einer Verbesserung der Überlebensrate von schwerkranken Patienten führte. Das rekombinante Enzym zeigt eine hervorragende Aktivität bei der Dephosphorylierung und Entgiftung von schadensassoziierten Molekülmustern (DAMPs) und pathogenassoziierten Molekülmustern (PAMPs) wie Lipopolysaccharid (LPS), ATP, ADP und anderen extrazellulären Substraten, die die akute Entzündung, Gerinnung und mikrovaskuläre Ischämie in Niere, Lunge und Leber nach einer Sepsis oder einer durch Ischämie verursachten Schädigung fördern. Die Forschung hat gezeigt, dass die Dephosphorylierung von ATP eine doppelte Wirkung beim Schutz vor Nierenschäden hat. Wenn das entzündungsfördernde ATP dephosphoryliert wird, wirkt das entstehende Adenosin durch die Aktivierung des immunsuppressiven Adenosin-A2a-Rezeptorwegs weiter entzündungshemmend.

Über AM-Pharma

AM-Pharma verfolgt das Ziel, das Leben von Patienten mit schweren Erkrankungen zu verlängern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Unser Schwerpunkt liegt zunächst auf der Sepsis-assoziierten, akuten Nierenschädigung, an der jedes Jahr Hunderttausende von Menschen im Krankenhaus sterben. Unser proprietärer Wirkstoff, Ilofotase alfa, besitzt das Potenzial, die erste Behandlungsoption für Sepsis-assoziierte akute Nierenschäden zu werden, und wird derzeit in einer globalen klinischen Phase-III-Zulassungsstudie geprüft. Unser engagiertes Team setzt sich dafür ein, schwer erkrankten Patienten, ihren Angehörigen und den Fachkräften der akutmedizinischen Versorgung neue Behandlungsmöglichkeiten bereitzustellen. Weitere Informationen zu AM-Pharma finden Sie unter: www.am-pharma.com.

