DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Corestate Capital Holding S.A.: Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat



08.03.2022 / 02:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat



Luxemburg, 8. März 2022 - Der Aufsichtsrat und der Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. haben in ihren heutigen Sitzungen folgende Änderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat der CORESTATE Capital Holding S.A. beschlossen: Herr Stavros Efremidis, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats der CORESTATE Capital Holding S.A., wechselt mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. als Chief Executive Officer (CEO). Zudem wurden Frau Izabela Danner als Chief Operating Officer (COO) aus den eigenen Reihen sowie Herr Ralf Struckmeyer als Chief Investment Officer (CIO) neu in den Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. bestellt. Herr Rene Parmantier, der bisherige CEO der CORESTATE Capital Holding S.A., fokussiert sich auf die Leitung des Immobilienfinanzierungsgeschäfts als Chief Executive Officer (CEO) und Geschäftsführer der CORESTATE Bank GmbH und als Mitglied des Verwaltungsrates der HFS Helvetic Financial Services AG und scheidet in diesem Zusammenhang aus dem Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. aus. Das neue Vorstandsteam besteht zusammen mit dem Chief Financial Officer (CFO), Herrn Udo Giegerich, nun aus vier Mitgliedern. Die durch den Wechsel von Herrn Efremidis in den Vorstand entstandene Vakanz auf Ebene des Aufsichtsrats der CORESTATE Capital Holding S.A. wird mit sofortiger Wirkung durch die Bestellung von Herrn Dr. Roland Folz als neues Aufsichtsratsmitglied geschlossen. Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Bertrand Malmendier, übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats der CORESTATE Capital Holding S.A. Mitteilende Person: Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

T: +49 69 3535630107

M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com 08.03.2022 CET/CEST

