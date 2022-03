Beweisgestütztes Rahmenwerk führt Methode ein, um Kenntnisse, Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen von Angestellten zu erkennen und zu stärken, damit sie eine effektive menschliche Verteidigungsschicht werden

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform weltweit für Schulungen zu Security Awareness (Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen, hat heute die Einführung seines neuen Reifegradmodells für Sicherheitskultur bekannt gegeben. Bei dem sogenannten Security Culture Maturity Model handelt es sich um das erste derartige Modell in der Branche. Das von KnowBe4 Research entwickelte Modell wird von dem enormen Datensatz von KnowBe4 Research bezüglich Sicherheitsbewusstsein, Verhalten und Kultur gespeist.

Sicherheitskultur definiert sich durch die Ideen, Gewohnheiten und sozialen Verhaltensweisen einer Gruppe, die ihre Sicherheit beeinflussen. Das Security Culture Maturity Model von KnowBe4 ist ein beweisgestütztes Rahmenwerk für das Verständnis und den Vergleich der aktuellen sicherheitsbezogenen Reife einer Organisation, eines Industriezweigs, einer Region oder einer beliebigen messbaren Gruppe. Fünf verschiedene Reifestufen werden auf Basis verschiedener Faktoren festgelegt:

Stufe 1: Grundlegende Konformität

Stufe 2: Grundlage des Sicherheitsbewusstseins

Stufe 3: Programmatisches Sicherheitsbewusstsein und Verhalten

Stufe 4: Management des Sicherheitsverhaltens

Stufe 5: Nachhaltige Sicherheitskultur

"Sicherheitskultur ist ein Konzept, das viel diskutiert, aber selten verstanden wird", meinte Kai Roer, Forschungsleiter bei KnowBe4. "Dieses neue und bahnbrechende Reifegradmodell wird Organisationen in die Lage versetzen, mehr Einsicht in den Stand ihrer sicherheitsbezogenen Reife zu gewinnen. Das Security Culture Maturity Model von KnowBe4 gibt Sicherheitsfachkräften definitive Leitlinien an die Hand, die auf jahrzehntelanger Forschung in diesem Bereich basieren, damit sie ihre Sicherheitskultur durch das Hochstufen ihrer Bemühungen verbessern können."

"Ich bin von diesem Modell vor allem deshalb begeistert, weil es der Welt einen datengestützten Einblick in die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur bietet", sagte Perry Carpenter, Chief Evangelist und Leiter Strategie bei KnowBe4. "Wir haben eine Fülle von sogenannten Culture Maturity Indicators (CMI) definiert, also Indikatoren für den kulturellen Reifegrad, die es diesem Modell bei einer aggregierten Bewertung erlauben, mit unvergleichlicher Präzision zu arbeiten. Ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung dieses Modells war, dass es nicht nur den Kunden von KnowBe4 dienen soll, sondern der ganzen Welt. Natürlich werden die Kunden von KnowBe4 von der verbesserten Präzision profitieren, weil ihre Daten automatisch in das Modell eingespeist werden, jedoch entwickeln wir zudem eine Reihe von Messinstrumenten und Arbeitsblättern, die der Allgemeinheit dienen werden."

Das Security Culture Maturity Model von KnowBe4 steht unter folgendem Link zum Herunterladen zur Verfügung: https://www.knowbe4.com/security-culture-maturity-model.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform weltweit für Schulungen zu Security Awareness (Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 47.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde von Stu Sjouwerman, Fachmann für IT und Datensicherheit, gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, den menschlichen Aspekt von Sicherheitsmaßnahmen anzusprechen. Dazu schärft er das Bewusstsein mittels eines neuartigen Ansatzes zur Sensibilisierung bzgl. Ransomware, CEO-Betrug und anderen Taktiken des Social Engineering. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Fachmann für Cybersicherheit und Chief Hacking Officer bei KnowBe4, trug ausgehend von seiner gut dokumentierten Taktik des Social Engineering zur Gestaltung der KnowBe4-Schulungen bei. Zehntausende von Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endverbraucher als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren.

