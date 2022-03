MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Krieg gegen die Ukraine den Einsatz von Wehrpflichtigen und Reservisten ausgeschlossen. Im Einsatz im Nachbarland seien nur Berufssoldaten, sagte er in einer Botschaft zum Internationalen Frauentag am Dienstag. Er verstehe die Sorgen der Mütter, Ehefrauen und Verwandten der Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz seien. "Sie können stolz auf sie sein. So, wie das ganze Land stolz auf sie ist." Einen zusätzlichen Aufruf von Reservisten werde es nicht geben, sagte Putin. "Die Aufgaben werden nur von Berufssoldaten gelöst. Sie werden Sicherheit und Frieden für die Menschen in Russland gewährleisten."/wo/DP/zb