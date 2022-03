Der Experte für Spieltheorie, Christian Rieck, ist Professor für Finanzwesen und erörtert im Interview mit DER AKTIONÄR die möglichen Szenarien der nahen und etwas ferneren Zukunft: welt-, energie- und wirtschaftspolitisch. "Normalerweise ist es so, dass auch die gegnerische Seite durch Verhandlungen mehr zu gewinnen hat…" Es bleibt zu hoffen, dass Christian Rieck damit recht behält und sich wieder konstruktive Gespräche am Verhandlungstisch entwickeln. In der aktuellen Ausgabe 10/22 von DER AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...