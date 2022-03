Es zeichnet sich immer klarer ab, dass Gazprom im Zuge des Krieges nachhaltig Kunden verlieren wird. So sucht nun auch die EU verstärkt neue Wege, um möglichst schnell unabhängig von russischen Rohstoffen zu werden. "Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien", so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Dafür legt die Kommission am Dienstag (15.30 Uhr) einen Plan vor, der den Ausbau von erneuerbaren Energien ankurbeln sowie dabei helfen soll, insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...