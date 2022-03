Rohöl und Gold: Darauf jetzt achten!

Anzeige / Werbung Gold als Inflations-Hedge ist getrieben von den Hauptinflations-Verursachern Energierohstoffe sind in unserem Alltag direkt oder indirekt omnipräsent. Selbst wenn wir eine Packung Reis kaufen, ist deren Preis nicht unerheblich vom Ölpreis abhängig, da Reis in vielen Anbauregionen maschinell gesäaat und geerntet wird und zudem vom Anbau-Ort zu uns transportiert werden muss. Rohöl und Erdgas sind die Haupttreiber von Inflation. Darum sehen wir auch eine starke Einflussnahme des Ölpreises auf den Goldpreis. Zeitverzögert reagiert Gold auf die Entwicklung des Ölpreises. Für die strategische Ausrichtung ist daher eine Betrachtung der Gold/Rohöl-Ratio elementar. Diese oszilliert im wesentlichen zwischen 14-16 auf der Unter-, sowie 28-30 auf der Oberseite, wie unser historischer Chart-Asschnitt illustriert. -Wenn die Ratio bei 28-30 anschlägt, fängt Rohöl naturgemäß an, Gold out zu performen. Rohöl Long und Gold Short (oder untergewichten) ist dann angesagt. -Wenn die Ratio (wie gegenwärtig) bei 14-16 notiert, ist es attraktiv, Gold zu kaufen und Rohöl unter zu gewichten. Die Ratio ergibt sich aus der Division vom Goldpreis (2000$) durch den Rohölpreis (125$) und liegt gegenwärtig bei 2000:125=16! Passende Produkte für diese Tradingidee können Sie hier suchen: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XD0002747026,XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )