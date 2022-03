Düsseldorf (ots) -Zum fünften Mal in Folge wählt Pomellato den Internationalen Frauentag am 8. März, um die PomellatoForWomen Initiative fortzuschreiben.Der italienische Juwelier Pomellato rief das Projekt gemeinsam mit Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda bereits 2018 ins Leben. Auch 2022 leiht Jane Fonda der PomellatoForWomen Initiative wieder ihre Stimme für Gleichberechtigung. Unterstützt wird sie dabei auch dieses Jahr von anderen inspirierenden Vorbildern, die sich unbeirrt und authentisch von vorgefassten Rollenklischees verabschieden und dafür eintreten, sie selbst sein zu können.Darunter sind die italienische Schauspielerin und Regisseurin Valeria Golino, die chinesische Schauspielerin und Produzentin Yao Chen sowie die australische Schauspielerin, Autorin und Produzentin Rebel Wilson, die Millionen von Menschen inspiriert hat, indem sie ihren eigenen Weg zu Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden mit der Öffentlichkeit teilt. Weitere prominente Fürsprecherinnen der Initiative sind die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Michaela Jaé Rodriguez, die als erste Transgender-Frau mit einer Golden Globe Auszeichnung in die Geschichte einging, das australische Nachwuchstalent Samara Weaving, die mehrfach ausgezeichnete Unternehmerin Aisha Tyler, die für Freiheit und den Mut, zu unserem wirklichen Ich zu stehen, wirbt sowie die Schauspielerin, Sängerin und Songschreiberin Alexandra Shipp, die sich für Vielfalt einsetzt.Jede dieser Frauen spricht in dem Video offen über ihren eigenen Weg und ruft dazu auf, zur eigenen Persönlichkeit zu stehen und sich von vorgefassten Meinungen nicht beirren zu lassen. Alle eint die Überzeugung, dass wir erst durch die Überwindung von Widrigkeiten herausfinden, wer wir sind und dass wir nur durch das Loslösen von Stereotypen und das Bekenntnis zu unserer eigenen Wahrheit zur authentischsten Version von uns selbst werden können.Pomellato initiierte bereits vor fünf Jahren PomellatoForWomen, um Veränderungen anzustoßen und über die Stärkung der Rolle der Frau zu sprechen.Sabina Belli, CEO von Pomellato, zu ihrer Vision für das Video PomellatoForWomen: "Die Botschaft, die Frauen normalerweise erhalten ist, dass wir mehr, besser, anders sein müssen. In diesem Jahr möchte Pomellato Frauen daran erinnern, dass wir mehr als genug sind. Wir sollten unsere Unvollkommenheiten akzeptieren, denn sie machen uns einzigartig und menschlich. Seien wir stolz auf unsere Fähigkeiten, aber auch ganz und gar authentisch - bekennen wir uns dazu! Wenn wir füreinander da sind, ist es dieser Geist des Zusammenhalts und des Nicht-Urteilens, der uns zu einer starken Gemeinschaft werden lässt. Ich bin stolz darauf, Teil von PomellatoForWomen zu sein und diese wichtigen Botschaften an meine Schwestern weiterzugeben."Pressekontakt:Schoeller & von Rehlingen PR GmbHAlja Tabachea.tabache@svr-pr.de089 99 84 27 0Original-Content von: Pomellato, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153841/5164890