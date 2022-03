Koblenz (ots) -- Umsatz ließe sich im Idealfall durchschnittlich um ein Fünftel steigern- Firmen wissen Vorteile des Online-Marketings nicht für sich zu nutzenDeutsche Mittelständler könnten ihren Umsatz im Schnitt um 20 Prozent steigern, wenn die digitalen Marketingaktivitäten in ihrem Haus optimal aufgestellt wären. Sieben von zehn Unternehmen können die dafür nötigen Schritte aber technisch nicht umsetzen. Und in zwei von drei Betrieben ist das Know-how für digitale Marketingaktivitäten nur vereinzelt oder so gut wie gar nicht vorhanden. Das geht aus einer Befragung von 200 Führungskräften aus den Bereichen Marketing und Vertrieb in kleinen und mittleren Unternehmen im Auftrag von Baulig Consulting hervor.Den Unternehmen sind die Vorteile des digitalen Marketings durchaus bewusst. 45 Prozent der Befragten halten Online-Vermarktung wie Internet-Anzeigen, Banner oder Advertorials für sehr effizient. Bei Social-Media-Marketing und Influencer-Kooperationen sind 34 Prozent dieser Meinung. Damit wird digitalen Maßnahmen deutlich mehr Effizienz zugeschrieben als Veranstaltungen (24 Prozent) und klassischer Werbung wie Printanzeigen und TV-Spots (17 Prozent).Online-Marketing schlägt andere MaßnahmenDarüber hinaus halten 52 Prozent der Führungskräfte Online-Marketing für geeignet, um damit die für sie relevanten Zielgruppen zu erreichen. Dahinter folgt Social-Media-Marketing (46 Prozent) vor klassischer Werbung (30 Prozent). Letztere versagt insbesondere bei jungen Menschen. 84 Prozent der Befragten sagen, dass sich diese mit klassischen Vermarktungsmaßnahmen nicht mehr erreichen lassen. "Auch der Mittelstand hat erkannt, dass Online-Marketing Potenzial hat. Im Vergleich zu anderen Aktivitäten ist es deutlich erfolgversprechender und zielgenauer", sagt Markus Baulig, Geschäftsführer der digitalen Unternehmensberatung Baulig Consulting.90 Prozent der Unternehmen sind auch sehr aufgeschlossen und erproben immer wieder neue Marketingkanäle. Allerdings stoßen viele Mittelständler dabei an ihre Grenzen, weil die technische Umsetzung nicht gelingt oder es am Know-how hapert. Das trifft besonders Industrieunternehmen: Sie tun sich überdurchschnittlich schwer mit Technik und Know-how von Online-Marketinginstrumenten. Und auch die Vorbehalte in der Unternehmensorganisation sind im produzierenden Gewerbe besonders groß.Vertane Chancen beim UmsatzDabei geht der Rückstand beim Online-Marketing auf Kosten des Umsatzes. Rund zwei Drittel der mittelständischen Betriebe geben an, dass sich damit mehr einnehmen ließe. Rückenwind durch Online-Marketing erwarten besonders Industriebetriebe: 77 Prozent schreiben Werbung im Netz umsatzsteigernde Wirkung zu. Auf im Schnitt 20 Prozent schätzen die Verantwortlichen das Plus, das sich die Betriebe entgehen lassen. Jede fünfte Firma rechnet sogar mit einem Plus von mindestens 30 Prozent, das ihnen derzeit entgeht. "Potenziale wurden erkannt, aber noch nicht umgesetzt. Für den Mittelstand ist das im Prinzip eine gute Nachricht, denn damit ist klar, wo die Verantwortlichen ansetzen können", sagt Markus Baulig. "Mögliche Umsatzsteigerungen dürften Argument und Ansporn genug sein."Über die StudieFür die im Oktober 2021 veröffentlichte Studie "Vertrieb und Marketing im Mittelstand" wurden bundesweit 200 Inhaber, Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Marketingverantwortliche aus kleinen und mittleren Unternehmen aller Branchen mit zehn bis maximal 250 Beschäftigten befragt. Die Online-Umfrage wurde vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt.Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Video-Calls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Die Baulig-Unternehmensgruppe beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat ein jährliches Auftragsvolumen von über 31 Millionen Euro. Baulig Consulting wurde 2021 erneut fünffach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: www.bauligconsulting.de.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherpresse@bauligconsulting.de+49 (0) 1520 4907120Baulig Consulting GmbHAnton-Jordan-Straße 356070 KoblenzOriginal-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143369/5164897