Der Euro Stoxx 50 touchierte im Zuge eines immensen Abverkaufs am Montag eine aus dem Sommer 2020 stammende Unterstützungszone und traf auf Käufe. So fangen Trendwenden an - aber nicht jeder Versuch klappt. Wie steht die Chance, dass das die Wende ist?

Den vollständigen Artikel lesen ...